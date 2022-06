65-Jähriger stürzte in Fieberbrunn schwer mit dem E-Bike

Fieberbrunn – Nach einem schweren Sturz mit dem E-Bike landete ein 65-jähriger Deutscher am Samstag in der Uniklinik Innsbruck: Der Mann war gegen 12 Uhr, als er in einer elfköpfigen Urlaubergruppe auf dem Verbindungsweg zwischen dem Ortsteil Rotrain und Pfaffenschwendt in Fieberbrunn unterwegs war, ohne Fremdeinwirkung gestürzt.