Drei Bergsteiger im Ötztal von Steinlawine getroffen und verletzt

Sölden – Drei Bersteiger wurden am Samstagnachmittag bei einer Tour am Mitterkarferner im Gemeindegebiet von Sölden verletzt, als sie in eine Steinlawine gerieten. Laut Polizei war die insgesamt vierköpfige Gruppe von der Breslauer-Hütte in Richtung Wildspitz unterwegs. Gegen 14.20 Uhr wollten die Alpinisten vom Mittarkarjoch zum Mitterkarferner absteigen.