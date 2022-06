Schubert und Pilz zeigten sich in Innsbruck stark

Innsbruck – Drei Österreicher erreichten beim Kletter-Weltcup in Innsbruck das Halbfinale im Vorstiegsbewerb. Jessica Pilz bei den Frauen sowie Jakob Schubert und Stefan Scherz kamen unter die Top 26. Das Semifinale folgte am Abend. Die Finalbewerbe der jeweils besten acht finden heute statt.

Der dreifache Vorstiegsweltmeister Schubert erreichte in der Qualifikation einmal das Top und gewann seine Gruppe. „Ein guter Start in den Tag, aber im Semifinale wird es knackiger“, erklärte der 31-jährige Lokalmatador. Der 20-jährige Scherz wurde in seinem Quali-Pool Elfter.