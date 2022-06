Schubert und Pilz zeigten sich in Innsbruck stark: Souverän im Finale

Innsbruck – Jessica Pilz bei den Frauen und Jakob Schubert bei den Männern haben am Samstagabend das Finale beim Kletter-Weltcup in Innsbruck im Vorstieg-Bewerb erreicht. Die Niederösterreicherin Pilz gelangte wie vier andere Athletinnen, darunter auch Kombinations-Olympiasiegerin Janja Garnbret aus Slowenien, an das Top und stieg damit souverän auf. Der Tiroler Schubert wurde im Halbfinale Vierter, Beste waren Jesse Grupper (USA) und Ao Yurikusa (JPN).

Mit der bereits in der Qualifikation souveränen Pilz, Schubert und Stefan Scherz hatte es am Vormittag ein österreichisches Trio in das Halbfinale der besten 26 geschafft, Scherz schied in der Vorschlussrunde als 13. aus. Die Finali gehen am Sonntag ab 19.00 Uhr in Szene (live ORF Sport +).