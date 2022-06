Raiders kämpfen um zweiten Sieg, Telfs um das Play-off

Innsbruck – Für Tirols Footballer herrscht auch an diesem Wochenende wieder Hochbetrieb: In der European League of Football (ELF) durften die Swarco Raiders gegen Berlin Thunder am vergangenen Wochenende nach zwei Niederlagen endlich den ersten Sieg feiern. Bei Stuttgart Surge (15 Uhr, live auf Puls24) soll nun gleich der nächste her – auch um im Kampf um das Play-off noch ein Wörtchen mitreden zu können. Umso wichtiger also, dass man gegen den noch sieglosen Tabellennachbarn in der Central Division der ELF heute voll punktet.