„So klingt und so singt die Post“ in der Landeshauptstadt

„Farbenfroh und bestens gelaunt.“ Das große Treffen der Postkulturvereine findet am 1. und 2. Juli in Innsbruck statt. © PMT

Innsbruck – Wenn heimische, gelebte Tradition und Musik aufeinandertreffen, wird es meist farbenfroh und fröhlich, zumal die Landeshauptstadt Innsbruck als Kulisse wohl für das Tüpfelchen auf dem i sorgt. „Unsere k.u.k. Postmusik Tirol erwartet heuer ein richtig aufregendes Jahr“, berichtet Obmann Bernd Raitmair, der seit 15 Jahren dem Klangkörper vorsteht, voller Vorfreude.

Entgeltliche Einschaltung

Nachdem das traditionelle Frühjahrskonzert im Haus der Musik zum zweiten Mal abgesagt werden musste, ist das Treffen der österreichischen Postkulturvereine am 1. und 2. Juli in Innsbruck das unumstrittene Jahres-Highlight. „An diesem Wochenende werden die schönsten Uniformen der Welt in Innsbruck zu Gast sein, und eine Klangwolke soll sich über der Landeshauptstadt ausbreiten“, kommt Raitmair ins Schwärmen.

Im Drei-Jahres-Rhythmus findet dieses Treffen der heimischen Postkulturvereine statt, und diesmal ist Innsbruck an der Reihe. Heuer wurde das Motto „So klingt, so singt die Post“ ausgerufen. Mit dabei sind sechs Kapellen und zwei Chöre. Es lohnt sich also, schon am Freitag, den 1. Juli (17 Uhr), bei der Eröffnung am Eduard-Wallnöfer-Platz und im Anschluss bei den Festkonzerten im Haus der Musik dabei zu sein.

Obmann der k.u.k. Postmusik Tirol: Bernd Raitmair © PMT

Am Samstag werden dann ab 11 Uhr alle teilnehmenden Kapellen und Chöre an verschiedenen Plätzen in Innsbruck konzertieren, bevor am Abend der Festakt vor der Messe in Innsbruck seinen Abschluss findet. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei.