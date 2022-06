Thierseer laden zur Mega-Party!

Thiersee – „Ja, wir sind so was von bereit“, meint Bandleader Roland Trainer mit lachendem Gesicht. Die junge Tiroler Band Die Thierseer hat wahrlich einen Raketenstart hingelegt und sich in den vergangenen Jahren zu einem der erfolgreichen heimischen Acts gemausert. Von 8. bis 10. Juli laden die Männer um Bandleader Roland Trainer nun zu ihrem zweiten „Open Air am See“, und auch in diesem Jahr ist ein Staraufgebot an Künstlern garantiert.