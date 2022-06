50 Jahre Arge Alp: Grandioses Fest zum Jubiläum

Während um 12 Uhr Mittag das Stadtfest seinen Anfang nahm, folgte um 18.15 Uhr der gesellschaftliche Höhepunkt: die offizielle Eröffnung des Landecker Stadtfestes und des Arge-Alp-Festes. LH Günther Platter erinnerte an die Gründerväter der Arge Alp sowie an den Gründungsgedanken von einst, welcher heute mehr denn je Gültigkeit habe: „Die Arge Alp wurde gegründet, um auf die Besonderheiten der Alpenregionen aufmerksam zu machen.“ So sei etwa die Klimaerwärmung in den Alpen stärker zu spüren als in anderen Regionen. (TT, top)