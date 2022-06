Musik+ im Salzlager: Barocker Ohrenschmaus zum Saisonfinale

Hall – Letztes saisonales Konzert der Serie Musik+ am Freitag im Salzlager. Es ist Zeit, den Veranstaltern, Familie Crepaz, einmal zu danken für das beständig hohe Niveau und das Erschließen neuer musikalischer Horizonte.

Am Schlussabend gastieren Les Musiciens de Saint-Julien mit ihrem Gründer und Vordenker François Lazarevitch in Hall. Der britische Countertenor Tim Mead gesellt sich für die anspruchsvolen Gesangspartien zum französischen Ensemble.

Chef-Flötist Lazarevitch hat sich gleich ein ganzes Arsenal von Barockflöten zurechtgelegt: Blockflöten und Traversflöten, die Vorläufer der modernen Querflöte, noch weitgehend ohne Klappen, in verschiedenen Tonlagen. Er wechselt die Flöten munter durch, gerne auch mehrmals während eines Stücks. Davor und danach verzieht er kaum eine Miene, Virtuosität braucht keine Posen.

Der Mund des Flötisten ist viel in Bewegung, ganz locker sieht das aus. Das Mundstück setzt er in verschiedenen Winkeln an, um die gewünschte spezielle Klangform zu erreichen. Sensationell!