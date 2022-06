Melanie Payer überzeugt mit ihrem neuem Album „Herzüber“

Innsbruck – Gerade hat Österreichs Schlagerstar Melanie Payer mit einem großen Fest in ihrer Kärntner Heimat für Furore gesorgt, als sie vor großem Publikum ihr neues Album „Herzüber“ präsentierte.

„Von der Trachtenkapelle auf die Schlagerbühne“ – so umschrieb ein großes Musikmagazin zu Beginn den Weg von Melanie. Die Trachtenkapelle ist längst Geschichte, aber die Musik ist fester Bestandteil der sympathisch-fröhlichen Kärntnerin. Ihr aktuelles Album „Herzüber“ ist ein musikalischer Quantensprung, an dem ihr neuer Produzent Hubert Molander entscheidenden Anteil hat. Geleitet von zeitgemäßen Arrangements sind die Themen erwachsener geworden, ohne dabei zu vergessen, was die Menschen lieben: Liebeslieder, die mitten ins Herz zielen, Balladen, die anspruchsvoll und innig sind.