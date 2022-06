Personalmangel in Urlaubssaison: Prämie für Jobs am Flughafen

Wien – Wegen Personalmangels mussten auf zahlreichen Flughäfen bereits Flüge gestrichen werden. „Österreichs Flughäfen und Reisende könnten dabei jetzt mit einem blauen Auge davonkommen“, sagt dazu Daniel Liebhart, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt in der Gewerkschaft vida. Die Unternehmen in der Branche hätten die angespannte Personalsituation erkannt. So konnte etwa bei der am Flughafen Wien für Sicherheit und Passagierkontrolle zuständigen VIAS (Vienna International Airport Security Services) Prämienzahlungen erreicht werden.