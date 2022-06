30-Jähriger rutschte beim Wandern am Achensee aus: Heli-Rettung

Eben am Achensee – Beim Wandern ist am Samstagmittag ein Mann aus Deutschland gestürzt. Der 30-Jährige brach in der Früh gemeinsam mit seiner Partnerin von Achenkirch aus auf und wanderte über den markierten Wanderweg zur Seekarspitze, von dort weiter zur Seebergspitze. Gegen 12.45 Uhr stiegen sie vom Gipfel auf einem rot markierten Wanderweg in Richtung Passilsattel ab.