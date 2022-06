50-Jähriger Mopedfahrer in Bozen tödlich verunglückt

Bozen – Ein 50-jähriger Südtiroler ist in der Nacht auf Samstag in Bozen bei einem Mopedunfall tödlich verunglückt. Wie das Onlineportal stol.it berichtete, gab es keine Unfallzeugen - zwei Jugendliche hätten den Mann nahe seines Motorrollers regungslos am Straßenrand liegend gefunden und umgehend die Rettungskräfte alarmiert. Der Mopedlenker wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo er diesen erlag. Die Ermittlungen zum Unfallhergang waren im Gange. (APA)