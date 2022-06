650 Nachwuchskicker spielten mit großer Freude beim 46. TT-Turnier

Innsbruck – „An so viele Leute kann ich mich schon lange nicht mehr erinnern“, ging dem langjährigen Leiter des TT-Turniers Herbert Hallegger beim Blick auf die Tribüne das Herz auf. Das U14-Finalspiel zwischen der WSG Tirol und dem FC Stubai in der Pause zwischen den beiden Gruppenphasen einzuschieben, erwies sich als goldrichtig. Am Ende feierten die Stubaier Fans nach dem 3:2 ihre Tiroler Meisterkicker.