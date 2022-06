Schwazerinnen fixierten den Meistertitel in der 2. Bundesliga

Eine ausgiebige Feier muss erst geplant werden, gestern sei nicht mehr als ein Meister-Gläschen zum Anstoßen möglich gewesen, weil alle Teammitglieder heute in ihren jeweiligen deutschen Teams im Einsatz sind. Gemeinsam mit den punktgleichen Bludenzerinnen (17:7 Punkte) schlagen Hotter und Co. kommende Saison in der ersten Liga auf. Am Ende entschied das direkte Duell, das Schwaz auswärts mit 4:3 gewonnen hatte, die Meisterschaft.