Reise ins Burgenland: Der frühe Vogel ... wird Fotomodell

„Limikolen am Morgen“ lautet der Name der Exkursion. Diese Vögel, deren Gefieder ein weiterer Laie aus der Gruppe als cappuccinofarben bezeichnet, zählen zu den Attraktionen der Seewinkler Fauna. Um die Winzlinge zu erspähen, haben die Amateure Ferngläser der Ornithologen ausgeliehen. Wahre „Birder“ tragen ihr eigenes, Tausende Euro teures Equipment im Anschlag. Sie haben nicht zum Spaß lange vor Sonnenaufgang die Bettdecke gegen Gummistiefel eingetauscht. „Als ,Birder‘ bezeichnen sich Hobbyornithologen“, erklärt einer von ihnen, freilich ohne das Fernglas abzusetzen. Denn der Wiener Urlauber ist auf der Jagd nach der seltenen Großtrappe – nur für ein Foto, versteht sich. Ein zeitraubendes Unterfangen, das ihn seit Tagen beschäftigt.

Doch spätestens wenn seine Gelenke vom regungslosen Verharren, liegend am kalten Steinstrand, steif sind, widmet sich sogar der Vollblut-Birder den anderen Attraktionen des Burgenlands. Wie wäre es etwa mit einem Besuch bei Josef Haubenwallner? Auf den ersten Blick wirkt das Reich des pensionierten Gemeindearbeiters in Mönchhof etwas wirr. Links stehen Kutschen Spalier, rechts geflochtene Körbe, verstaubte Vasen, ein paar Meter weiter parkt ein Trabant vor einem Zollhäuschen samt heruntergelassener Schranke.

Das Konzept seines Dorfmuseums eröffnet sich erst, wenn der Neo-Kurator zu plaudern beginnt: „Seit meiner Kindheit sammle ich, was für andere an Wert verloren hat. Eines Tages war das Haus so voll, dass meine Frau in Sorge war, ob wir darin noch leben können.“ Kurzerhand wandelte der Burgenländer seinen Weingarten in ein Museum um, das aus 35 kleinen Häusern besteht. Die hat der Handwerker rund um den Ort aufgekauft oder geschenkt bekommen, abgetragen und in seinem Areal wieder aufgebaut.