Griff brach aus: Mann beim Bouldern in Zams schwer verletzt

Zams – Beim Bouldern im Bouldergebiet „Gufelalpe“ in Zams ist ein 50-Jähriger am Samstag abgestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann kletterte mit seiner Partnerin mehrere Boulderrouten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Als der 50-Jährige am Nachmittag einen Boulder im Schwierigkeitsgrad 7+ kletterte, brach ein Griff aus.