Bagnaia holte in Assen dritten Saisonsieg, WM-Spitzenreiter Quartararo gestürzt

Assen - Francesco Bagnaia hat am Sonntag in Assen den Grand Prix der Niederlande in der MotoGP-Klasse gewonnen und damit seinen dritten Saisonsieg gefeiert. Der aus der Pole Position gestartete Italiener gab vom ersten Meter an den Ton an, ließ sich auch durch zwischenzeitlich leichten Regen in der zweiten Rennhälfte nicht beirren und errang im letzten Rennen vor der Sommerpause einen Start-Ziel-Erfolg. Weltmeister und WM-Leader Fabio Quartararo stürzte gleich zweimal und schied aus.