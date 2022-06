Tiroler Polizei spricht von „entspanntem Einsatz“ beim G7-Gipfel

Fast schon traditionell werden G7-Gipfel von Protesten begleitet. In Garmisch seien am Sonntag rund 400 Gipfelgegner zu einer Demonstration zusammengekommen, teilte Dummer mit. In Tirol sei es bisher zu keinen Protesten gekommen, es wurden auch keine angekündigt. Am Samstag wurden vier Teilnehmer bei einem Protest in München festgehalten. Ihnen wurde nach Attacken auf Polizisten gefährliche Körperverletzung vorgehalten, ein Richter sollte im Sonntag über die Haft entscheiden. Laut Polizei beteiligten sich 4.000 Menschen an der Demonstration in der bayerischen Hauptstadt - weniger war als im Vorfeld erwartet. Die Münchner Polizei hatte 3.000 Beamte aufgeboten.