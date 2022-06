Mann in Belgien nahm Ex-Partnerin als Geisel: Sohn (19) getötet

Brüssel – Bei der Geiselnahme einer Frau in Belgien ist deren 19-jähriger Sohn getötet worden. Der mutmaßliche Täter – der Ex-Partner (44) der Frau – hätte sich der 43-Jährigen eigentlich nicht nähern oder Kontakt zu ihr aufnehmen dürfen, berichtete die Nachrichtenagentur Belga am Sonntag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Antwerpen. Die Tat hatte sich am Samstag in Merksplas nahe der niederländischen Grenze ereignet.