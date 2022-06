12-Jährige mit E-Mountainbike in Rohrberg schwer gestürzt

Rohrberg – Eine Zwölfjährige ist am Sonntagnachmittag mit ihrem E-Mountainbike in Rohrberg schwer gestürzt. Das Mädchen war in Begleitung ihres Vaters auf der Forststraße „Rosenalm" in Richtung Tal unterwegs gewesen, als es ihr plötzlich den Lenker verriss. Bei dem Sturz erlitt die Schülerin Verletzungen im Gesicht sowie Abschürfungen an Armen und Beinen. Ein Notarzthubschrauber flog sie ins Krankenhaus nach Schwaz. (TT.com)