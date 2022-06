24-Jähriger nach Hauseinbruch in Scharnitz während Flucht gefasst

Scharnitz – Ein Einbrecher, der am Samstag in einem Haus in Scharnitz auf Diebestour ging, ist der Polizei ins Netz gegangen. Der 24-Jährige hatte ein Fahrrad und Bargeld erbeutet und ist anschließend geflüchtet – weiter als bis zur Grenze bei Mittenwald kam er jedoch nicht. Mithilfe von deutschen Kollegen, die eigentlich im Rahmen des G7-Gipfels im Einsatz waren, konnte der Mann schließlich von der Tiroler Polizei festgenommen werden.