20 junge Menschen starben nach Party in Südafrika: Rätsel um Todesursache

East London – Mindestens 20 junge Menschen sind nach einer Feier in einem Nachtklub in der südafrikanischen Stadt East London aus bislang unbekannten Gründen gestorben. Der Vorfall sei in den frühen Morgenstunden gemeldet worden. Örtliche Behördenvertreter bestätigten zunächst, dass 17 Leichen in dem Nachtklub „Enyobeni Tavern" gefunden worden seien. „Drei Verletzte sind im Krankenhaus gestorben und zwei befinden sich noch in einem sehr kritischen Zustand", sagte später Weziwe Tikana-Gxothiwe, Leiterin des Sicherheitsdienstes der Provinzregierung, im Lokalfernsehen.