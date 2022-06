Bekannte Gesichter auf dem Podium beim Dreiländer-Giro in Nauders

Nauders – 3000 Teilnehmer, 30 Nationen und 3300 Höhenmeter – die Fakten des Kult-Klassikers der Radtouristik gehen locker über die Lippen. Und weil gestern bei der 29. Auflage des Dreiländer-Giro alles passte – vom Kaiserwetter über perfekte Organisation bis hin zur tollen Disziplin der Radfreaks –, gab’s ein gelungenes Sportfest im Dreiländereck. Die großen Sieger auf den beiden Routen Engadin (168 km/3300 Höhenmeter) bzw. Vinschgau (120 km/3000 Höhenmeter) hießen: Daniela Traxl-Pintarelli und Stefan Kirchmair – beide Tirol (Engadin) – sowie Dana Wagner und Manuel Madlener – beide Deutschland (Vinschgau). Traxl-Pintarelli feierte in 5:44:58 Stunden ebenso einen überlegenen Sieg wie Kirchmair in 4:50:52 Stunden. Enger ging es auf der kürzeren Strecke zu. Wagner kam in 4:36,32 Stunden ins Ziel, Madlener in 3:52,38.