Autos in Mieming frontal kollidiert: zwei junge Frauen schwer verletzt

Mieming – Die Mieminger Straße (B189) war am Sonntagnachmittag Schausplatz eines schweren Verkehrsunfalles. Ein deutscher Lenker (24) war in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Auto einer Einheimischen (19) zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 19-Jährigen in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert – sie selbst war in dem völlig demolierten Wagen eingeklemmt und konnte erst mittels hydraulischem Bergegerät befreit werden. Mit schweren Verletzungen mussten die junge Frau und ihre Mitfahrerin (22) anschließend per Rettungs-Heli in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden.