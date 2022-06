Pkw überschlug sich nach Bremsmanöver: Beifahrerin in Hochfilzen verletzt

Hochfilzen – Bei einem Fahrzeugüberschlag in Hochfilzen ist am Sonntag eine 55-Jährige verletzt worden. Am Steuer des Wagens saß ihr Ehemann (62). Aufgrund eines plötzlichen Staus auf der Hochkönig Straße (B164) betätigte er abrupt die Bremse – dadurch verlor der 62-Jährige allerdings die Kontrolle über das Fahrzeug. Das hatte wiederum zur Folge, dass sich der Wagen einmal überschlug und in eine angrenzende Wiese stürzte.