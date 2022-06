Schlepper kippte in Sellrain um: 42-Jähriger unter Heuwagen eingeklemmt

Sellrain – Bei Heuarbeiten ist am Sonntag in Sellrain ein 42-Jähriger schwer verunglückt. Gegen 17.40 Uhr war er mit seinem Geotrak-Heuwagen auf einem steilen Feld zugange, als dieser plötzlich in einer leichten Senke umkippte. Der Einheimische wurde zwischen Fahrerkabine und Wiese eingeklemmt. Angehörige, die ebenfalls gerade auf dem Feld arbeiteten, eilten zur Hilfe – und schritten noch vor dem Eintreffen der Rettung selbst zur Tat.