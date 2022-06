Spannendes Kletter-Finale: Das Podest blieb Schubert zu Hause verwehrt

Routinier Jakob Schubert hatte beim Kletter-Weltcup in Innsbruck zu kämpfen, am Ende blieb ihm im Vorstieg-Bewerb der fünfte Rang.

Innsbruck – Die Kulisse war atemberaubend, die Stimmung aufgeheizt – doch am Ende sollte nur noch der Heim-Podestplatz beim Kletter-Weltcup in Innsbruck als i-Tüpfelchen fehlen. Lokalmatador Jakob Schubert konnte seine starke Vorstellung an der Wand nicht mit dem Sieg krönen, in der Endabrechnung blieb ihm der fünfte Rang. Der 31-jährige Innsbrucker hatte wie so viele andere mit einer kniffligen Stelle im oberen Teil zu kämpfen, scheiterte aber zu früh für ein Stockerl. „Von dem Ergebnis bin ich enttäuscht. Ich bin noch nicht fit genug und nicht da, wo ich stehen will“, sagte Schubert.