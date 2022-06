Mordserie im Drei-Kaiser-Berlin: Historische Krimi-Reihe von Gabriel Landow

Das Tempelhofer Flugfeld des 19. Jahrhunderts in Berlin wird zum Schauplatz eines der Fälle, die Gabriel Landow lösen muss.

Berlin – Nicht erst seit „Berlin Babylon“ sind historische Kriminalromane in der deutschen Hauptstadt vergangener Jahrzehnte angesiedelt, gerade die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen ist für viele Autoren das bereits recht eng besetzte Spielfeld. Axel Simon ist noch ein paar Schritte zurück in die Vergangenheit marschiert, um seinen Ermittler auftreten zu lassen.

Gabriel Landow stammt aus dem märkischen Landadel und landete verarmt in Berlin, wo er sich als kleiner Privatdetektiv mit typischem Tagesgeschäft über Wasser hält. Ziemlich überraschend bekommt der den Auftrag vom preußischen Geheimdienst, einen mysteriösen Fall aufzuklären. „Fall“ ist dabei wörtlich zu nehmen, denn das Opfer ist in der Nacht auf dem Tempelhofer Flugfeld vom Himmel gefallen, eine Ausgabe von „Grimms Märchen“ in der Hand ...