„Außerferner Wochen“: Reutte senkt im Juli wieder die Thermen-Tarife

Im Juli gibt’s wieder Außerferner Wochen in der Alpentherme.

Der Bürgermeister und Gemeinderat der Marktgemeinde Reutte laden daher auch dieses Jahr vom 1. bis zum 31. Juli wieder alle Einheimischen zum Sondertarif in die Bade- und Saunawelt der Alpentherme ein. Für alle Bewohner aus dem Bezirk Reutte steht die Badewelt in diesem Zeitraum für Erwachsene um 7 Euro und für Kinder um 4 Euro zur Verfügung. Für 16 Euro können Besucher in der Saunawelt (Zutritt ab 16 Jahren) schwitzen.