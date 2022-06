Autofahrerin fuhr in Gries aus Einfahrt: Drei Motorradfahrer stürzten

Gries a. B. – Bei einem schweren Unfall in Gries am Brenner wurden am Sonntag drei Motoradfahrer schwer verletzt, zwei Autoinsassinnen mussten mit einem Schock behandelt werden. Den Ausgang nahm der Unfall gegen 16.25 Uhr, als eine 50-jährige Autofahrerin mit dem Pkw rückwärts aus einer Hauseinfahrt auf die Brenner Bundesstraße fahren wollte.

Zur gleichen Zeit waren dort drei Motorradfahrer in einer Gruppe Richtung Norden unterwegs. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung konnte der erste Motorradfahrer, ein 55-jähriger Österreicher, nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das Fahrzeugheck der 50-Jährigen. Der Biker wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Auch die nachfahrende 32-jährige deutsche Motorradlenkerin sowie ein 53-jähriger österreichischer Motorradlenker konnten nicht mehr rechtzeitig anhalten und kamen ebenfalls zu Sturz.

Dabei wurde die Deutsche schwer verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Hall i. T. geflogen werden. Den 53-Jährigen brachte die Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Hall. Die Autofahrerin erlitt einen schweren Schock, wurde laut derzeitigem Erkenntnisstand jedoch nicht verletzt. Ihre Beifahrerin erlitt ebenfalls einen schweren Schock und musste in der Folge aufgrund eines Kreislaufzusammenbruchs mit dem Rettungswagen in die Klinik Innsbruck gebracht werden. An allen beteiligten Unfallfahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)