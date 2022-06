Land baut Drogenarbeit weiter aus: Drei Projekte werden gefördert

Innsbruck – Mit Stand 2021 waren in Tirol rund 1200 Menschen von Opioidsucht betroffen – über die Hälfte der Betroffenen befindet sich in einer Opioidsubstitutionsbehandlung. Die in Tirol am häufigsten konsumierte illegale Droge ist Cannabis. Laut einer Befragung von Schülerinnen und Schülern der neunten und zehnten Schulstufe hat rund ein Viertel mindestens einmal Cannabis konsumiert. In den Opioidkonsum steigen indessen immer weniger junge Menschen ein. Wie Polizei-Anzeigen, Abwasseranalysen, dem Drug-Checking und dem Behandlungsbereich zu entnehmen ist, hat die Bedeutung von Kokain als Partydroge in Tirol seit dem Jahr 2010 zugenommen.