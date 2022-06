Zehn Stopps im Sommer: Die TT-Frühstückstour nimmt wieder Fahrt auf

Erster Tourstopp: Telfs. Am Vorplatz des Inntalcenter wird sich am kommenden Samstag der TT-Café-Tross wieder einfinden und das größte Frühstück des Landes servieren.

Innsbruck – Alles einsteigen bitte. Die TT-Frühstückstour startet wieder durch und fährt planmäßig am kommenden Samstag in Telfs ein. Es ist wieder so weit. Spannende Gäste, gute Musik, die neuesten Schlagzeilen aus der TT und dazu ein kostenloses Frühstück. Das ist das TT-Café und für die kommenden zehn Wochenenden möchten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, gerne zu uns einladen. An den größten Frühstückstisch des Landes. Also: Schnell den Kalender rausholen und unsere Halte im Land notieren.