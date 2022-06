Herz-Jesu-Feuer heuer bei Traumwetter im Land entzündet

Der Tag der Traditionen wurde in Innsbruck am Samstag groß begangen – unter anderem mit einem landesüblichen Empfang mit LR Johannes Tratter und Landesschützen-Kdt. Thomas Saurer (v. l.).

Der Samstag stand ohnehin unter dem Motto „Tag der Traditionen“ – ganz offiziell mit einem gleichnamigen Festakt des Landes. Am Karl-Rahner-Platz in Innsbruck richteten die Schützenkompanie Amras, die Stadtmusikkapelle Amras-Innsbruck sowie die Fahnenabordnungen der Tiroler Traditionsverbände einen Empfang aus. Die Schützenmesse fand dann in der Jesuitenkirche statt. Ein Ensemble des Blasmusikverbandes Tirol, des Chorverbandes Tirol und des Tiroler Volksmusikvereins gab im Anschluss im Riesensaal der Kaiserlichen Hofburg zu Innsbruck ein Benefizkonzert zum Besten, das – wie bereits die Herz-Jesu-Gelöbnisfeier am Vortag – im Zeichen der Initiative „Offene Herzen“ stand. „We believe in Love“ lautete demnach der aussagekräftige Titel des Abschlussstückes, das die Musikgruppen gemeinsam vortrugen.