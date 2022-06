Junges Pärchen nach versuchtem Einbruch in Wörgl ausgeforscht

Wörgl – Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei in Wörgl ein junges Paar ausforschen, das verdächtigt wird, Samstagfrüh einen gescheiterten Hauseinbruch verübt zu haben. Die 19-jährige Österreicherin und der 24-jährige Iraker sollen Samstagfrüh versucht haben, über eine Terrassentür in das Wohnhaus in Wörgl zu gelangen. Das misslang ihnen allerdings.