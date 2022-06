MFG-Vorsitzender Brunner tritt zur Bundespräsidentenwahl an

Wien – Der Vorsitzende der impfkritischen Partei MFG (Menschen-Freiheit-Grundrechte), Michael Brunner, tritt zur Bundespräsidenten-Wahl am 9. Oktober an. Ziel ist, Amtsinhaber Alexander Van der Bellen in eine Stichwahl zu zwingen, sagte er am Montag in einer Pressekonferenz. Der Kampf gegen die Coronamaßnahmen bleibt Programm. So würde Brunner die Regierung entlassen und die Aufhebung aller Coronamaßnahmen erzwingen. Um antreten zu können, muss er 6000 Unterschriften sammeln.