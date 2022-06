Vier Tirolerinnen stehen im ÖFB-Kader für die Frauen-EM in England

Wien – Virginia Kirchberger hat den Wettlauf mit der Zeit verloren: Die von einem Schien- und Wadenbeinbruch genesene Innenverteidigerin wurde von Österreichs Teamchefin Irene Fuhrmann nicht in den endgültigen 23-köpfigen EM-Kader nominiert, den die 41-jährige Wienerin am Montag in Wien bekanntgab. Ebenfalls aus dem Großkader gestrichen wurden Annabel Schasching, Julia Magerl, Katja Wienerroither und Mariella El Sherif. Dabei ist hingegen die Tiroler Torfrau Jasmin Pal (Innsbruck) nach ihrem Kreuzbandriss. Mit Nicole Billa (Angerberg), Katharina Schiechtl (Imsterberg) und Maria Plattner (Axams) haben noch drei weitere Tirolerinnen den Sprung in den EM-Kader geschafft.