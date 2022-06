Feierliches Eröffnungskonzert der Tiroler Festspiele Erl

Am Donnerstag, den 07. Juli wird für das Eröffnungskonzert eine weite Reise vom alttestamentarischen Bethlehem über das sagenhafte Reich des König Arthus und einem Dorf im Ungarn der Doppelmonarchie bis in die Filmmetropole Hollywood unternommen. Am Beginn taucht das Orchester der Tiroler Festspiele unter der Leitung von Erik Nielsen in Ernest Chaussons Tondichtung „Viviane“ ein, die der Franzose unter dem musikalischen Eindruck des Erlebnisses der Uraufführung von Wagners „Parsifal“ schrieb. Die berückende Musik folgt der Legende der Viviane, der Geliebten des Zauberers Merlin.