Stromverbrauch im Mai zu 90 Prozent aus Erneuerbaren gedeckt

Wien – Rund 90 Prozent des im Mai in Österreich verbrauchten Stroms konnten aus Erneuerbarer Erzeugung gedeckt werden – bei einem Gesamtverbrauch von 4445 Gigawattstunden (GWh) waren das rund 3980 GWh, teilte der Übertragungsnetzbetreiber APG am Montag mit. Durch Kapazitätsdefizite beim Stromnetz entstanden aber zusätzliche Kosten von rund 27 Mio. Euro, daher müsse in den Netzausbau investiert werden, sagt die APG.