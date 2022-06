Frankfurt-Coach Glasner zeigt Verständnis für Hinteregger-Rücktritt

Frankfurt - Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner hat sich am Montag anlässlich des Trainingsstarts des Europa-League-Siegers erstmals öffentlich zum überraschenden Rücktritt von Martin Hinteregger geäußert. Der Kärntner hatte vergangene Woche seinen Rückzug aus dem Profi-Fußball verkündet, Glasner war nach eigenen Angaben vor und nach der Bekanntgabe mit Hinteregger in Kontakt. "Ich finde es sehr schade, aber ich habe ihn danach relativ befreit erlebt", sagte der Coach.

Glasner würdigte Hintereggers Verdienste um den Club. "Er hat den Aufstieg der Eintracht mitgeprägt, als Spieler, als Typ. Es ist schade, dass wir sportlich so jemanden verlieren. Aber wenn es ihm damit besser geht, ist das hundertprozentig in Ordnung", betonte der Oberösterreicher. Hinteregger sei in Frankfurt jederzeit willkommen. "So willkommen, dass er heute schon wieder vorbeigeschaut hat", erzählte Glasner.