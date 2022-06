42-jähriger E-Biker starb bei Unfall mit Traktor in Südtirol

Gsies – Ein 42-jähriger E-Biker ist am frühen Montagmorgen auf einer Forststraße in Gsies (Provinz Bozen) unter den Holzanhänger eines entgegenkommenden Traktors geraten und dabei tödlich verletzt worden. Wie das Onlineportal stol.it berichtete sei der Mann ersten Informationen zufolge noch am Traktor vorbeigefahren, dann aber aus noch unbekannter Ursache unter den leeren Anhänger geraten.