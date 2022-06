Herz-Jesu-Feuer löste Waldbrand in Längenfeld aus

Längenfeld – Im Gemeindegebiet von Längenfeld ist am Montag gegen 16.45 Uhr ein Waldbrand ausgebrochen. Ein 51-Jähriger hatte am Vorabend im Zuge der Herz-Jesu-Feuer mehrere Fackeln oberhalb der Brandstelle im Ortsteil Au abgebrannt. Eine dieser Fackeln dürfte über einen Felshang gestürzt sei und den Brand verursacht haben. Die Löscharbeiten dauerten zunächst noch an und dürften laut Polizei in den Abendstunden beendet werden.