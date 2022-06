Innsbruck – Ein 15-Jähriger ist in der Nacht auf Montag in Innsbruck mit seinem Moped gestürzt. Als der Jugendliche gegen Mitternacht an einer Kreuzung im Stadtteil Pradl nach rechts abbiegen wollte, rutschte das Vorderrad nach links weg. Der Verletzte wurde mit der Rettung in die Klinik gebracht. (TT.com)