In Leogang lässt es sich arbeiten, WSG braucht bei Transfers Geduld

Leogang – Im Stadion des FC Pinzgau Saalfelden absolvierte die WSG Tirol am Montag die ersten beiden Trainingseinheiten im Rahmen des Kurz-Trainingslagers in Leogang. „Es waren zwei intensive Einheiten, die Jungs waren voll dabei“, erzählte Sportdirektor Stefan Köck, der sich natürlich weiter auf dem Transfermarkt umschaut. Die WSG wird aber in Sachen Verstärkung voraussichtlich Geduld beweisen müssen.

Noch bis Freitag wird im Pinzgau nach der Pfeife von Trainer Thomas Silberberger getanzt, am Sonntag 15 Uhr wird dann gegen den deutschen Zweitligisten aus Nürnberg getestet. Die „Clubberer“ absolvieren aktuell ein Trainingslager in Südtirol und verloren am Sonntag ein Testspiel in St. Johann gegen den bulgarischen Meister Rasgrad. (t.w.)