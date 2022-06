„Pflanzerei“ am Campagne-Areal in der Innsbrucker Reichenau

Innsbruck – Selbst aktiv zur Begrünung der eigenen Wohnumgebung beitragen: Das konnten die frisch eingezogenen Bewohner in der Campagne in der Innsbrucker Reichenau. Bereits im Jänner haben Mieterinnen gemeinsam mit der Geschäftsstelle BürgerInnenbeteiligung Grünanlagenamt Modelle einer „Traum“-Naturspielwiese gebaut. Nun wird diese in monatlich stattfindenden „Mach-mit“-Nachmittagen schrittweise angelegt. In einer ersten Aktion haben Bewohner mit dem Verein „Wilde Wiesen“ neue Sträucher gepflanzt. Die Nachmittage sollen auch dem Kennenlernen dienen und zu einer guten Gemeinschaft beitragen.