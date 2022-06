20.000 Euro Spenden: Innsbrucker Schüler zeigten vollen Einsatz für Tansania

20.400-Euro-Spende für einen Brunnenbau: Die SchülerInnen und LehrerInnen des BRG APP freuen sich über den Erfolg ihrer Aktion. © BRG APP

Innsbruck, Fritzens – Mehr als 20.400 Euro konnten Schülerinnen und Schüler des Bundesrealgymnasiums Innsbruck (BRG Adolf-Pichler-Platz) kürzlich an die Tirolerin Sigrid Sadjak überreichen: Sadjak wird das Geld nutzen, um mit ihrem Projekt „Erimatare“ („Verantwortung übernehmen“) einen Brunnen in einem Dorf in Tansania zu errichten. Die stolze Summe kam durch diverse Aktionen der SchülerInnen sowie Spenden zusammen.

Die Schülerinnen und Schüler hätten sich bei der diesjährigen sozialen Fastenaktion „unglaublich engagiert“, freut sich Johannes Scheicher, Religionslehrer am BRG APP: „Sie haben an der Schule den Jausenverkauf in der großen Pause durchgeführt, eine Tombola mit über 150 Preisen veranstaltet, auf der Straße musiziert, Pfarrcafés und Gottesdienste gestaltet und auch in ihrer Freizeit für den Brunnen in Tansania gesammelt.“

Stolz zeigt sich auch APP-Direktor Walter Nigg: „Die grundlegende Erfahrung von Gemeinschaft und gelebter Solidarität trägt zur positiven Entwicklung der Persönlichkeit unserer SchülerInnen bei“, ist er überzeugt.