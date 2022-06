Projekt in Innsbruck: Gemeinsam geht auch beim Gehen vieles leichter

Innsbruck – Wie viel Energie, Lebensfreude und Engagement für andere Menschen man auch in einem fortgeschritteneren Lebensalter noch an den Tag legen kann, beweist Dagmar Eder aus Innsbruck: Im 82. Lebensjahr sprüht die ehemalige Geschäftsfrau – sie betrieb rund 40 Jahre lang das „Speckladele“ in der Innsbrucker Altstadt – mehr denn je vor frischen Ideen. Nun möchte Frau Eder ein weiteres Projekt in Gang bringen – nämlich eine Art Stammtisch bzw. ein geselliges Beisammensein für Menschen, die, wie sie selbst, „etwas gehbehindert“ sind. Ihr Vorschlag: „Einmal im Monat trifft man sich gemütlich bei Kaffee und Kuchen im Hotel Charlotte in Amras, um Erfahrungen auszutauschen.“ Es gehe darum, Gemeinschaft und zwischenmenschlichen Austausch in einer lockeren Atmosphäre zu erleben. Schließlich kämen Menschen, die in ihrer Mobilität schon etwas eingeschränkt sind – etwa wegen Schmerzen im Knie, in der Hüfte oder im Kreuz –, oft weniger unter Leute als früher. Genau hier möchte Frau Eder ansetzen.