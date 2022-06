„Kultur ist cool“, heißt es bei der Sommerakademie in St. Johann

St. Johann i. T. – Schon seit dem Jahr 2008 gibt es den Verein zur Förderung von Kinder- und Jugendkulturen in St. Johann in Tirol. Das Vereinsziel, hochwertige Kunst- und Kulturvermittlung für Kinder und Jugendliche im Raum St. Johann anzubieten, ist immer noch Hauptaufgabe des Vereins. Allerdings wurde er schon vor einiger Zeit in youngstar umbenannt, ein neues Design kreiert und mit www.youngstar.at eine neue Website ins Leben gerufen.