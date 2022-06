Weniger Druck im Kindesalter: „Freude an Bewegung muss im Vordergrund stehen"

An Herausforderungen mangelt es dem größten Sportverband des Landes nicht, denn trotz der registrierten 36.615 Mitglieder (offizielle Statistik der Sport Austria) in 236 Vereinen – damit belegt man vor Fußball (144 Vereine/22.383 Sportler) und Tennis (124/21.336) klar den ersten Platz im Land – will der TSV künftig verstärkt um Mitglieder buhlen. Druck rausgenommen werden soll indes bei Kindern. Janovsky: „Die Freude an der Bewegung im Schnee muss im Vordergrund stehen. Es geht um die Entwicklung und nicht darum, mit Kindern Erwachsenenrennen zu fahren.“