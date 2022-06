Freie Privatschulen wollen Ausnahmeregelung bei Abmeldungen

Viele freie Privatschulen sind allerdings nicht mit einem dauerhaften Öffentlichkeitsrecht ausgestattet, sondern bekommen dieses nur temporär im Lauf eines Schuljahrs und lediglich für dieses. Mit der Vorverlegung der Abmeldung könnten aber nun in den Sommermonaten keine Verträge mehr abgeschlossen und etwaige freie Plätze besetzt werden, argumentiert das "European Forum for Freedom in Education" (EFFE) in einem Offenen Brief an Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP).